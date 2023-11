O resumo do Shakhtar-Antuérpia, 1-0: ucranianos mantêm vivo o sonho do apuramento

A carregar o vídeo ...

O Shakhtar Donetsk derrotou esta terça-feira o Antuérpia, por, na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e manteve vivo o sonho do apuramento, que será disputado com o FC Porto na última ronda deste Grupo H. Para já, só o Barcelona já tem nas mãos o passaporte para a próxima fase da competição milionária. Os principais lances do jogo para ver (ou rever) neste resumo alargado da DAZN/ELEVEN.