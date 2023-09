O resumo do Sp. Braga-Boavista: os golos, os casos e outros lances

Depois de uma derrota com o Farense e outra diante do Nápoles, para a Champions, o Sp. Braga voltou aos triunfos na Liga Betclic, ao levar de vencido, em casa, o Boavista por 4-1. Diante de uma equipa que até agora não tinha perdido, os minhotos entraram em campo decididos em colocar os maus resultados para trás e conseguiram mesmo os 3 pontos. Ricardo Horta bisou e foi figura, numa partida na qual os axadrezados jogaram uma hora com menos um elemento - expulsão de Seba Pérez, numa altura em que o marcador estava em 1-1. Com este resultado, quem sorri é o FC Porto, que fica sozinho no topo da tabela, com 16 pontos. O Boavista mantém os 13.º, no 3.º posto, ao passo que o Sp. Braga chega aos 10, no 6.º.