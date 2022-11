Houve surpresa em Braga com o Casa Pia a vencer por 1-0 , num jogo em que Ricardo Batista, guarda-redes do Casa Pia, esteve em grande plano com defesas cruciais, entre as quais a um penálti de Ricardo Horta. Veja os melhores momentos do encontro da 12.ª jornada da Liga Bwin. [Vídeo: Vsports]