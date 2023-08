O resumo do Sp. Braga-Famalicão: os golos, os casos e outros lances

Depois da atuação bastante positiva a meio da semana diante do Backa Topola, que deixou o playoff da Liga dos Campeões mais próximo, o Sp. Braga começou com o pé esquerdo a Liga Betclic, ao perder em casa diante do Famalicão por 2-1. Os guerreiros minhotos até começaram a ganhar, com um golo de Ricardo Horta, mas acabaram surpreendidos pela reação contrária, com o tento da vitória famalicense a surgir aos 90+5', pelo reforço Oscar Aranda.