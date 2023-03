O resumo do Sp. Braga-FC Porto: os casos e outros lances

FC Porto e Sp. Braga empatam e mantêm distâncias entre si, enquanto os Dragões vêm agora abrir-se um fosso de dez pontos para a liderança. Num jogo com vários momentos emocionantes, o Sp. Braga foi a melhor equipa na 1ª parte e após o intervalo soube aguentar a pressão portista, até encontrar o seu momento para voltar a fazer perigar a baliza de Diogo Costa. Com oportunidades de golo para os dois lados, o empate acaba por se ajustar, sendo certo que nenhum dos treinadores sairá satisfeito com este defecho.