O resumo do Sp. Braga-FC Porto: os golos, os casos e outros lances

O FC Porto é o grande vencedor da Taça de Portugal! Com um autogolo de André Horta (52') e um golo de Otávio (81'), os dragões levaram a melhor sobre o Sp. Braga, por 2-0, e conquistaram a prova rainha pelo segundo ano consecutivo, a 19.ª vez no historial do clube. É a terceira de Sérgio Conceição desde que chegou ao Dragão (2019/20, 2021/22 e 2022/23). O jogo ficou ainda marcado pelas expulsões de Wendell, aos 62', e de Niakaté, aos 79'. No cômputo geral, os azuis e brancos foram mais perigosos e ganharam com justiça.