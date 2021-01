O Sp. Braga regressou às vitórias, ao bater o Marítimo em casa por 2-1, e ficou provisoriamente a um ponto de FC Porto e Benfica na luta pelos postos cimeiros. Os minhotos venceram com golos de Iuri Medeiros (34') e Ricardo Horta (67'), com Milson, aos 77', a ser o autor do tento insular.