O resumo do Sp. Braga-P. Ferreira: golos, casos e outros lances

O Sp. Braga respondeu da melhor forma ao desaire da semana passada no dérbi com o V. Guimarães e esta tarde, apesar de ter estado a perder, conseguiu levar de vencido o Paços de Ferreira. Foi um triunfo sofrido, arrancado a ferros, que só foi conseguido já em cima do apito final, com Ricardo Horta a completar a reviravolta que ele próprio tinha iniciado com um grande golo de livre. O Sp. Braga chega assim aos 41 pontos e mantém-se com uma boa margem sobre o Gil Vicente no 4.º lugar.