O Sp. Braga somou esta segunda-feira a oitava partida consecutiva sem perder, ao bater em casa o Portimonense por 3-0. Com dois golos de Galeno e um de Mario González, os minhotos conseguem ainda ascender ao quarto posto da Liga bwin, em igualdade pontual com o Estoril, mas com vantagem na diferença de golos.