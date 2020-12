No fecho da jornada da Liga NOS, o Sp. Braga levou de vencido o Rio Ave por 3-0 e recuperou o quarto lugar na tabela, a 1 ponto do FC Porto. Os minhotos triunfaram com golos de Ricardo Horta, Fransérgio e Paulinho, e chegam à quarta vitória consecutiva (no conjunto de todas as provas).