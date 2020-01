O Sp. Braga é a primeira equipa apurada para a final four da Allianz Cup, graças a uma vitória por 2-1 sobre o Sporting. A atuar em casa, o conjunto minhoto confirmou as boas indicações dadas na sexta-feira, quando bateu o FC Porto no Dragão, afastando os leões da final mercê de um triunfo alcançado com um golo tardio de Paulinho, aos 90'.