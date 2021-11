O Sp. Braga regressou aos triunfos com uma goleada na receção ao Vizela, por 4-1, em partida que fechou a 12.ª jornada da Liga Bwin. Ricardo Horta, com um bis na 1ª parte, foi a grande figura do encontro. Com este triunfo os arsenalistas ultrapassam o Estoril e sobem ao 4º lugar, com 22 pontos. Já o Vizela é 14º colocado, com 10 pontos.