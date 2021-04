O resumo do Sporting-Famalicão: os golos, os casos e outros lances

Banho de água fria em Alvalade, com o 2º empate averbado pelo Sporting na Liga, desta feita em casa frente ao Famalicão (1-1). Pedro Gonçalves abriu as contas do leões mas Anderson assinou o empate logo a seguir. No 2º tempo, o Sporting de tudo tentou para o 2º golo mas a defesa famalicense esteve muito certeira e manteve a bola afastada da sua área. Com este empate, o Sporting vê reduzida a desvantagem para o FC Porto para 6 pontos. Rúben Amorim foi ainda expulso no final da partida.