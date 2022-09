O resumo do Sporting-Gil Vicente: os golos, os casos e outros lances

O Sporting bateu o Gil Vicente por 3-1 na abertura da 8ª jornada e com Morita em destaque. O japonês estreou-se a marcar pelo Sporting e abriu o ativo (16’), antes de assistir com toda a classe Pote (22’) para o 2-0. Na 2ª parte o Sporting desperdiçou várias oportunidades de golo, chegou ao 3-0 por Rochinha, que saltou do banco. Já nos descontos o Gil reduziu por Fran Navarro. Com esta vitória o Sporting chega aos 13 pontos e sobe provisoriamente ao 7º lugar. Já a equipa de Barcelos mantém o 10º posto, com 9 pontos.