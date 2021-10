O resumo do Sporting-V. Guimarães: o golo, os casos e outros lances

Um triunfo valioso para o Sporting, que ultrapassou o Benfica e soma agora 26 pontos, os mesmos do FC Porto, que está na liderança graças ao critério de desempate. Numa partida que ficou marcada por mais um golo decisivo do capitão Coates, os leões poderiam ter construído uma vitória mais tranquila. Com muitas oportunidades desperdiçadas (e outras anuladas), a equipa de Rúben Amorim poderia ter sofrido o empate. O V. Guimarães, na maior parte do tempo, não foi superior em campo, mas mostrou-se disponível para disputar o encontro até ao final. Há muita qualidade na frente de ataque dos vimaranenses e, quando o bloco defensivo não cortou, Adán trabalhou bem. Três pontos importantes para os leões, na luta pela revalidação do título de campeão nacional.