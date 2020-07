O resumo do Sporting-V. Setúbal

Termina o jogo em Alvalade. Sporting e V. Setúbal empataram a zeros, num resultado que reflete aquilo que se passou em campo. Num pobre espetáculo, as oportunidades escassearam com o Sporting a assumir as despesas do jogo, mas com dificuldades no último terço. Na derradeira jornada, o Sporting garante o terceiro lugar caso empate na Luz, contra o Benfica. Já o V. Setúbal garante a permanência caso derrote o Belenenses SAD, independentemente dos resultados dos adversários diretos.