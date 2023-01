O resumo do Sporting-Vizela: os golos, os casos e outros lances

Terminou em Alvalade com vitória do Sporting por 2-1, já nos descontos, com um penálti marcado por Porro. Numa segunda parte frenética, os leões chegaram à vantagem por Pote, e deixaram-se empatar num lance que nasce numa bola que o árbitro corta de forma involuntária. O lance foi validado, e a vitória só foi decidida nos últimos instantes, com novo lance polémico revisto pelo VAR. Com esta vitória o Sporting chega aos 32 pontos.