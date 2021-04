O resumo do Tondela-Benfica: os golos, os casos e outros lances

O Benfica venceu por 2-0, com o resultado a ser construído na primeira parte. O primeiro golo apareceu logo aos 12 minutos, com Everton a assistir Pizzi a partir do lado esquerdo. O brasileiro foi mesmo a figura da partida e acabou por fazer o 2-0 com um remate cruzado de pé esquerdo. A segunda parte foi uma história um pouco diferente. O Tondela conseguiu ser mais perigoso e Mario González teve algumas oportunidades para marcar. Helton Leite acabou por ser importante para manter a baliza a zeros.