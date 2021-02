O Tondela alcançou a quinta vitória consecutiva em casa, ao bater o Gil Vicente por 1-0. João Pedro, logo ao quarto minuto, fez o golo solitário da partida, na conversão de um penálti que provocou a expulsão de Rúben Fernandes logo ao segundo minuto. Os beirões sobem ao nono posto, com 24 pontos, ao passo que os minhotos mantêm-se com 19, no 16.º