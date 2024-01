O resumo do V. Guimarães-Arouca: os golos, os casos e outros lances

Depois de ter visto o Sp. Braga ser derrotado em casa do FC Porto na véspera, o V. Guimarães cerrou os dentes e não facilitou na receção ao Arouca, tendo garantido um triunfo (2-1) que lhe permite precisamente apanhar o eterno rival no 4.º lugar da Liga Betclic. O encontro nem começou da melhor forma para os vimaranenses, visto que Jason adiantou os arouquenses aos 8 minutos, mas Jota Silva (45’) e André Silva (64’) completaram a reviravolta e asseguraram uma vitória determinante para o conjunto de Álvaro Pacheco. Vimaranenses e arsenalistas totalizam 33 pontos e estão a dez do líder Sporting.