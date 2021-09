O resumo do V. Guimarães-Belenenses SAD: os casos e outros lances

Foi um jogo atribulado, em que houve de tudo menos golos. V. Guimarães e Belenenses SAD empataram a zero, com os minhotos a terminarem com 9 jogadores, devido às expulsões de Alfa Semedo (10') e Borevkovic (59'). Aos 77', Rochinha caiu inanimado após choque de cabeças com Safira e o jogo esteve interrompido por sete minutos, com o médio a receber assistência e a sair de maca. Com tudo isto, a partida acabou apenas aos 90'+15...