Cinco jogos depois o V. Guimarães volta a vencer na Liga NOS. A equipa minhota recebeu e venceu o Boavista, por 2-1, depois de ter estado em desvantagem. Com este triunfo o V. Guimarães cimenta o 5º lugar, com 35 pontos. Já o Boavista segue em zona de despromoção, com 18 pontos.