O FC Porto apurou-se esta noite para a final da Allianz Cup, graças a uma vitória por 2-1 diante do V. Guimarães, isto numa partida na qual até começou a perder. Tapsoba, aos 65', adiantou os minhotos no marcador, mas a surpresa durou pouco tempo, já que Alex Telles empatou no minuto seguinte e Soares completou a reviravolta aos 75'. Os minhotos ainda voltariam a marcar, aos 90'+5, mas o lance foi anulado por falta sobre Diogo Costa.