O Sp. Braga foi ao reduto do V. Guimarães vencer por 1-0 no dérbi do Minho da 5.ª jornada da Liga NOS. Ricardo Esgaio, aos 27 minutos, apontou o golo que fez a diferença no Estádio D. Afonso Henriques, num jogo marcado por três expulsões já na reta final . Veja ou reveja neste vídeo o golo que decidiu a partida, os casos polémicos e outros lances. [Vídeo: VSports]