O Benfica está fora da Taça da Liga. A precisar de vencer diante do V. Setúbal para manter as possibilidades de apuramento, o conjunto da Luz deixou escapar uma vantagem de dois golos e, com um empate a dois, acabou por permitir ao V. Guimarães seguir para a 'final four'. Os minhotos, refira-se, bateram o Sp. Covilhã por 3-0.