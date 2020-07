Com dois golos de Diogo Gonçalves, o último deles em cima dos 90', o Famalicão levou de vencido o V. Setúbal por 2-1 e ascendeu ao quinto lugar da Liga NOS por troca com o Rio Ave, uma posição de Liga Europa. A duas jornadas do final, os famalicenses prolongam o seu estado de graça e os sadinos, em sentido inverso, estão cada vez mais em crise e o fantasma da descida ainda paira no Bonfim.