Um golo de Fran Navarro, de penálti, valeu ao Gil Vicente o sétimo encontro consecutivo sem perder no campeonato nacional. Fora de casa, em Vizela, os minhotos voltaram a confirmar o porquê de serem a sensação do campeonato e, com mais estes 3 pontos, chegam aos 37 e estão cada vez mais sozinhos no quinto lugar - o V. Guimarães tem 30. Quanto ao Vizela, mantém-se com 23 pontos, no 11.º posto.