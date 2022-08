Vizela e Gil Vicente empataram a dois golos no fecho da jornada da 4 da Liga Bwin e ampliaram para três o número de jogos seguidos sem ganhar. A atuar fora de casa, os minhotos até entraram melhor e à meia hora já venciam por 2-0. Contudo, numa reação incrível, com dois golos em 5 minutos, a equipa da casa reagiu antes do intervalo e conseguiu o empate que viria a ser resultado final.