No jogo que fechou a 29.ª jornada da Liga Bwin, o Sp. Braga foi a Vizela vencer por 1-0 e reforçou o 4.º lugar. Os arsenalistas marcaram ao minuto 39 por Iuri Medeiros, mas pouco depois ficaram a jogar com 10 por expulsão de Vitinha. Mesmo com grande pressão dos locais, o Sp. Braga conseguiu segurar os três pontos. [Vídeo: VSports]