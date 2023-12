«O riso mais estranho do Brasil!»: Luis Suárez protagoniza momento hilariante em conferência de imprensa

A carregar o vídeo ...

Luis Suárez despediu-se este domingo dos adeptos do Grémio na vitória por 1-0 sobre o Vasco da Gama, onde até apontou o único golo da partida. Após o apito final, o avançado uruguaio foi à conferência de imprensa e protagonizou um momento hilariante onde, depois de ser questionado sobre como poderia ajudar os jovens do emblema brasileiro, deu uma resposta inesperada e que provocou uma gargalhada generalizada, inclusive... do próprio. "O riso do 'pistoleiro' é o mais estranho do Brasil!", refere mesmo a 'TNT Sports Brasil'. (: TNT Sports Brasil)