João Sousa garantiu esta quinta-feira, com uma vitória em dois sets (6-2, 6-2) sobre o russo Alibek Kachmazov, a passagem aos quartos de final do Porto Open, onde irá defrontar o vencedor do duelo entre Jaime Faria e Pierre-Hugues Herbert. Na hora dos festejos, o tenista português não escondeu a satisfação e soltou um autêntico 'rugido'.