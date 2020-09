«O salvador de uma geração»: Fernando Torres protagonista em novo documentário da Amazon

A carregar o vídeo ...

Fernando Torres foi uma figura incontornável do futebol espanhol e mundial das últimas décadas e é o protagonista de mais um documentário produzido pela Amazon. 'O Último Símbolo' estreia dia 18 deste e aborda a carreira de 'El Niño' com relatos do jogador, treinadores e companheiros de equipa e de seleção. Torres formou-se e tornou-se estrela do Atlético Madrid antes de rumar a Inglaterra para jogar no Liverpool e no Chelsea. Teria uma curta passagem no AC Milan antes do regresso aos colchoneros, mas acabaria por terminar a carreira no Japão, no verão de 2019, após duas épocas com a camisola do Vissel Kobe. Ao serviço da seleção espanhola, Torres teve como ponto alto o golo que valeu o título do Euro'2020, na final contra a Alemanha. Veja o trailer já disponível. [Vídeo: Twitter]