O segredo do sucesso do City: no clube de Bernardo Silva nem os muros dividem

O Manchester City lidera confortavelmente a Premier League, está bem lançado nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, conqusitou a Taça da Liga de Inglaterra e encanta o Mundo com o futebol que pratica. Qual é o segredo do sucesso do plantel liderado pelo treinador Pep Guardiola? Este pormenor do treino pode ajudar a perceber...