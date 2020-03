O segundo dia de Miguel Barbosa na Baja TT ACP – Santiago do Cacém/Grândola

A carregar o vídeo ...

Tudo a postos para a competição



Completámos este primeiro dia de prova onde ainda não houve competição com uma apresentação dos participantes em Vila Nova de Santo André depois de um dia que começou pelas verificações administrativas e técnicas. Um tempo muito importante do dia foi passado no percurso onde vai ser disputado o prólogo. Foi percorrido a pé e ao longo dos vários quilómetros eu e o Pedro Velosa tivemos oportunidade de tirar as notas que nos vão ajudar na tentativa de sermos os mais rápidos. Depois do prólogo vamos disputar ainda mais dois setores seletivos.



Acompanhem esta Baja TT ACP. Se puderem vão até Santiago do Cacém e Grândola e continuem connosco. Conto com o vosso apoio.