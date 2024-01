«O seu pai está aí?»: jovem adepto do Vasco encantado ao falar com filho de Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

O influenciador brasileiro Luva de Pedreiro fez a 'ponte' para um momento que está a merecer muitos elogios no Brasil, ao 'mediar' uma chamada de vídeo entre Cristianinho e Gui, um jovem adepto do Vasco da Gama que não conseguiu esconder o entusiasmo ao falar com o filho de Cristiano Ronaldo: "Cris, eu sou muito seu fã! E sou fã do seu pai também!", atirou o rapaz, antes de questionar: "O seu pai está aí?". (Vídeo: Twitter)