O 'shot' mais improvável no golfe: McIlroy atira a bola e ela cai... entre as pernas de uma mulher

O inusitado 'shot' aconteceu no DP World Tour Championship, no Dubai. Rory McIlroy, atual número 2 no ranking mundial de golfe, atirou uma bola que acabou por cair entre as pernas de uma espectadora que assistia ao torneio. A situação gerou algumas gargalhadas, incluindo da senhora em questão, mas o problema foi depois perceber o que iria o jogador fazer, pois não podia dar seguimento ao jogo, sob pena de magoar a mulher com o taco. Foi chamado ao local o chefe dos árbitros e a decisão foi 'dropar', ou seja, colocar a bola no solo num ponto próximo, recolocando-a em jogo e com McIlroy a perder uma pancada. (Vídeo DP World Tour/Instagram)