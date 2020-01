A carregar o vídeo ...

Yacine Brahimi assinou esta sexta-feira uma grande exibição na goleada (4-0) do Al Rayyan ao Umm-Salal, na 12.ª jornada do campeonato do Qatar. O ex-jogador do FC Porto 'abriu o livro', assistiu e assinou um hat trick com vários pormenores de qualidade. [Vídeo: Twitter / Al Rayyan]