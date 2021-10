A carregar o vídeo ...

José Mourinho foi expulso no último encontro da Serie A, no qual a Roma empatou () com o líder Nápoles, mas não foi isso que impediu o treinador português de continuar a dar ordens aos seus jogadores e, consequentemente, um show para todo o estádio como o próprio partilhou nas redes sociais [Créditos: Instagram/JoséMourinho]