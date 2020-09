O show de Son: os quatro golos do sul-coreano do Tottenham frente ao Southampton

Não foi um, não foram dois, três mas... quatro golos! Son Heung-Min começou com a corda toda esta nova temporada da Premier League ao apontar um póquer na goleada do Tottenham (), na 1.ª jornada da prova, frente ao Southampton. Mas os 'louros' não podem ficar apenas para o sul-coreano, pois Harry Kane também teve grande responsabilidade no marcador. O avançado inglês assistiu o companheiro de equipa por quatro vezes e ainda foi a tempo de marcar o último tento da formação orientada por José Mourinho. Inédito. Histórico. Incrível. [Vídeo: VSports]