O sofrimento de Platiny após acusação de falsificação de idade: jogador conta tudo a Record num testemunho impressionante

A carregar o vídeo ...

14 de maio de 2016: uma data que Platiny Mário Lopes Alves não esquece. Depois desse dia, no Gil Vicente-Farense (2-3), não voltou a jogar. Tantos anos depois, respira de alívio: foi absolvido do crime de falsificação de idade e a Record conta tudo o que se passou. Sem esconder a grande dor, o médio cabo-verdiano, de 27 anos, revela que tentou suicidar-se, depois de ter dormido na rua e passado fome. Para ler e ver a reportagem completa, este sábado, na edição impressa e no Record Premium.