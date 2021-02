O sorriso de Mikel Arteta quando Record mencionou o nome de Eusébio

A carregar o vídeo ...

Em abril do ano passado, durante a quarentena, Mikel Arteta entrou em direto a partir de casa num vídeo para as redes sociais do Arsenal. Sentado no escritório de casa, o treinador foi questionado pelo apresentador: que fotografia era aquela na estante? "É o Eusébio, um jogador que admiro". Record pesquisou sobre a história durante meses e a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Benfica serviu para fazer a pergunta. Esta foi a resposta do treinador do Arsenal. [Imagens: Arsenal].