Sporting e Sp. Braga vão discutir a Supertaça no sábado. Por isso, Record recupera os duelos entre os leões de Rúben Amorim e os bracarenses de Carlos Carvalhal na época passada. O primeiro de todos, para o campeonato, terminou com a vitória do Sporting por 2-0, com golos de Pote e Matheus Nunes.