Rúben Amorim lançou esta quarta-feira o jogo da 1.ª mão do playoff da Liga Europa com o Midtjylland, partida agendada para amanhã, às 20 horas, em Alvalade. Questionado sobre as aspirações do Sporting na prova, Rúben Amorim respondeu desta forma...