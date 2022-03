«O Sporting quer sempre ajudar o próximo»: o relato dos psicólogos dos leões que estão na Polónia com refugiados ucranianos

A carregar o vídeo ...

Estão entre amigos… mas com sentido de Missão – e que Missão! Iury Leal e Miguel Sá, psicólogos do Sporting Clube de Portugal, partiram domingo de Portugal e chegaram esta quarta-feira a Cracóvia, na Polónia, onde vão prestar apoio aos refugiados ucranianos, vítimas da guerra. Record acompanhou o último troço deste caminho de esperança, entre Nuremberga e a cidade polaca, ao mesmo tempo que os protagonistas nos explicavam as principais linhas de um projeto já vencedor, com mais de 80 operacionais, 25 carrinhas e 5 autocarros, querendo trazer, pelo menos 450 pessoas para solo nacional.