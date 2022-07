O sprinter que dá que falar: miúdo tailandês de 16 anos já supera registos de Usain Bolt

A carregar o vídeo ...

Quando Usain Bolt decidiu retirar-se, pensou-se que a velocidade iria demorar a encontrar novos talentos, mas os últimos tempos mostram que a cena internacional está repleta de jovens que correm rápido. Muito rápido. Depois de ter visto Erriyon Knighton roubar-lhe o melhor tempo de sempre de um Sub-20 no ano passado (com os 19,88 segundos feitos), o jamaicano viu agora um outro talento passar-lhe à frente, no caso nos melhores registos aos 16 anos. E a origem do velocista é tudo menos esperada. Falamos de Puripol Boonson, um tailandês que com essa idade conseguiu recentemente correr os 200 metros em 20.19 segundos e 10.19 nos 100m - ainda que com vento irregular.Olhando ao registo dos 200 metros, conseguido a 22 de junho no Cazaquistão, nos tais 20.19, coloca-o como o terceiro melhor Sub-18 da história, apenas atrás de Usain Bolt e do já falado Erriyon Knighton. Contudo, se analisarmos aquilo que os três fizeram aos 16 anos, Boonson está claramente na frente: Bolt tinha 20.58 e Knighton estava no 20.33.Note-se que Puripol Boonson tem marca de qualificação para ir aos Mundiais nas duas distâncias, mas é provável que opte por não participar, de forma a preparar-se para atacar os Mundiais de Sub-20, marcados para agosto.