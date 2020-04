Do talento "desperdiçado" de Guti à escolha "impossível" entre Ronaldo e Messi: Cannavaro sem papas na língua

A carregar o vídeo ...

Seriedade, lembranças e até risadas. Houve um pouco de tudo na conversa, desta quarta-feira, entre Iker Casillas e Fabio Cannavaro. O guarda-redes do FC Porto e o atual treinador do Guangzhou Evergrande relembraram alguns momentos e falaram de questões inevitáveis como quem é o melhor jogador de sempre, Messi ou Cristiano Ronaldo, o melhor guarda-redes, Casillas ou Gianluigi Buffon, ou mesmo do talento desperdiçado de Guti, Cassano e… Mario Balotelli.