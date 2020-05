O telefonema de Jorge Mendes que interrompeu as férias de Bernardo Silva: «Era uma proposta irrecusável»

A carregar o vídeo ...

[Vídeo originalmente publicado a 30 de maio de 2018] No dia em que se assinalam os três anos da chegada de Bernardo Silva ao Manchester City, Record recupera a entrevista em que o jogador português contou a história de como soube, pela primeira vez, do interesse do clube inglês. Um telefonema de Jorge Mendes mudou a vida do jogador, já que da boca do empresário saiu a notícia com uma "proposta irrecusável", segundo o jogador. [Entrevista: David Novo/Imagem: André Eduardo]