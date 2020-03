O terceiro dia de Miguel Barbosa na Baja TT ACP – Santiago do Cacém/Grândola

A carregar o vídeo ...

O primeiro dia de competição na Baja TT ACP correu-nos muito bem. Vencemos o prólogo e depois voltámos a ser os mais rápidos nos dois setores seletivos seguintes. Foi muito bom, mas não foi nada fácil. Havia mais areia de que imaginávamos, não era fácil ver o caminho. Foi duro e difícil. A nossa Toyota esteve espetacular, mas sabemos que ainda poderemos vir a tirar mais partido do seu potencial.



Amanhã vai ser mais um dia difícil. Conto com o vosso apoio. Continuem a acompanhar esta Baja TT ACP e se puderem venham até Santiago do Cacém e Grândola assistir a um excelente espetáculo desportivo.