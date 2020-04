A carregar o vídeo ...

Uma empregada de supermercado espanhola partilhou esta segunda-feira nas redes sociais um vídeo no qual expressa a sua indignação perante um episódio vivido recentemente em sua casa. Em causa está um recado deixado or debaixo da porta, que o seu filho de 10 anos leu, no qual os seus vizinhos a pedem para se mudar "enquanto dura isto".