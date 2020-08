A carregar o vídeo ...

Em maio do ano passado, Miguel Layún, ex-jogador do FC Porto, descobriu um tumor no rim. A situação foi resolvida prontamente, mas o jogador admite que foram tempos muito complicados. Este é o testemunho na primeira pessoa de como Layún soube que tinha cancro, como lidou com o problema e como o ultrapassou. [Entrevista: David Novo]